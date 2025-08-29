Mundo Maduro acusa Estados Unidos de violarem tratado nuclear do qual não fazem parte

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

"Nunca antes nenhum país da América Latina e do Caribe havia sido ameaçado com um submarino nuclear”, afirmou Maduro. Foto: Reprodução "Nunca antes nenhum país da América Latina e do Caribe havia sido ameaçado com um submarino nuclear”, afirmou Maduro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O anúncio da mobilização de navios de guerra dos Estados Unidos em águas da América Latina e do Caribe gerou um confronto entre Donald Trump e Nicolás Maduro, e em meio às tensões, o presidente da Venezuela afirmou que Washington havia violado o Tratado de Tlatelolco, um acordo assinado em 1967 no México ao qual os EUA nunca aderiram.

“A Venezuela foi ameaçada com um submarino nuclear. Foi violado o Tratado de Tlatelolco, que proíbe a mobilização, o uso e a fabricação de armas nucleares em todo o território da América Latina e do Caribe. A Venezuela está recebendo uma solidariedade mundial impressionante, porque nunca antes nenhum país da América Latina e do Caribe havia sido ameaçado com um submarino nuclear”, afirmou Maduro na quarta-feira (27).

Trata-se de um submarino de ataque com propulsão nuclear, mas que não está equipado com armas nucleares, o qual foi designado ao Comando Sul dos Estados Unidos, disseram funcionários da Defesa à CNN norte-americana.

O submarino faz parte de uma frota de vários navios de guerra que os Estados Unidos deslocaram na região. Os funcionários disseram à CNN que a operação tem, supostamente, como objetivo combater os cartéis de drogas.

O que diz o Tratado

O tratado, assinado em 1967 na Praça das Três Culturas em Tlatelolco, na Cidade do México, declarou a América Latina e o Caribe como uma zona livre de armas nucleares, proibindo a fabricação, posse, teste e uso desse tipo de armamento em toda a região.

Impulsionado pelo então chanceler mexicano Alfonso García Robles — que em 1982 recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho contra as armas nucleares —, o tratado buscava evitar que a Guerra Fria transformasse a América Latina em um palco de confronto atômico. E isso aconteceu apenas quatro anos depois da crise dos mísseis em Cuba, que trouxe pela primeira vez a ameaça de uma guerra nuclear para a região.

O Tratado de Tlatelolco deu origem ao Opanal (Organismo para a Proibição das Armas Nucleares na América Latina e no Caribe), com sede na Cidade do México, responsável por vigiar o cumprimento do acordo.

