Sábado, 30 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025
Brasil estreia contra a Polônia nesta sexta, em torneio que homenageia um dos maiores técnicos da história do vôlei mundial.Foto: Divulgação/CBV
A Seleção Brasileira masculina de vôlei inicia nesta sexta-feira (29) sua participação no Memorial Hubert Jerzy Wagner, torneio tradicional realizado na Polônia que serve como preparação para grandes competições internacionais, como o Campeonato Mundial e os Jogos Olímpicos.
O Brasil estreia contra os donos da casa, em um confronto que promete alto nível técnico, embora sem transmissão para o território nacional. Na sequência, a equipe encara a Argentina no sábado (30) e fecha sua participação contra a Sérvia no domingo (31).
O torneio homenageia Hubert Wagner, ícone do vôlei polonês, medalhista olímpico como jogador e campeão mundial e olímpico como técnico. A competição reúne algumas das principais seleções do mundo e é considerada um termômetro importante para avaliar o desempenho das equipes antes dos compromissos oficiais.
A Polônia lidera o ranking de conquistas do Memorial, com 11 títulos. O Brasil soma duas taças, vencidas em 2010 e 2019, e busca mais uma boa campanha para ajustar os últimos detalhes antes do Mundial.
Agenda da Seleção Brasileira
Sexta-feira (29/08): Brasil x Polônia
Sábado (30/08): Brasil x Argentina
Domingo (31/08): Brasil x Sérvia