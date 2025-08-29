Brasil Ministério do Trabalho autoriza ida de servidor à Itália para aprender sobre a “pizza napolitana”

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

O ministro do Trabalho e Emprego do Brasil é Luiz Marinho. Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados O ministro do Trabalho e Emprego do Brasil é Luiz Marinho. (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados) Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O Ministério do Trabalho e Emprego autorizou a viagem do superintendente regional da pasta no Distrito Federal, Jackson da Silva Azara, para a cidade de Nápoles, na Itália, com o objetivo de participar de um curso de aprendizagem sobre “a verdadeira pizza napoletana”.

Azara foi autorizado pelo secretário-executivo Francisco Macena a compor a comitiva que viajará à Itália na condição de conselheiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF). A viagem será realizada entre 26 de outubro e 2 de novembro, conforme portaria do último dia 21, publicada no Diário Oficial.

Como o evento será realizado somente em outubro, ainda não foram emitidas passagens ou definidas acomodações que permitam aferir os custos da missão oficial.

A justificativa apresentada pelo ministério de Luiz Marinho para permitir a ida do superintendente ao evento foi de que a missão ampliará os conhecimentos da pasta sobre “iniciativas de soberania alimentar, sustentabilidade, inovação social e desenvolvimento comunitário”. De acordo com a portaria, a formação permitirá o intercâmbio com iniciativas semelhantes no País.

A missão técnica será conduzida pela Associação da Verdadeira Pizza Napoletana (AVPN), uma organização sem fins lucrativos cuja missão é promover e proteger os princípios desse tipo de pizza. A AVPN oferece treinamentos e certificados para pizzarias ao redor do mundo que seguem as suas normas.

(Com O Estado de S.Paulo)

