Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Endrick já participa de treinos com bola ao lado de Ferland Mendy, mostrando evolução na recuperação física antes da estreia pelo Real Madrid. Foto: Reprodução/Intagram Endrick já participa de treinos com bola ao lado de Ferland Mendy, mostrando evolução na recuperação física antes da estreia pelo Real Madrid. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Intagram

A espera pela estreia oficial de Endrick no Real Madrid está próxima do fim. O jovem atacante brasileiro, que não atua desde o fim da última temporada, está em fase final de recuperação de uma lesão no tendão da coxa, sofrida ainda em 2024/25.

Segundo o departamento médico do clube merengue, a expectativa é que Endrick esteja à disposição do técnico Xabi Alonso logo após a Data Fifa de setembro. O confronto contra a Real Sociedad, marcado para o dia 14, surge como possível estreia. Caso o retorno seja adiado, o duelo contra o Espanyol, no dia 21, é considerado o limite para sua reintegração ao elenco.

A lesão também impediu que o nome de Endrick fosse incluído na pré-lista da Seleção Brasileira para os compromissos internacionais de setembro, sinalizando que o foco total está em sua recuperação e adaptação ao novo clube.

Nesta sexta-feira (29), Endrick participou de atividades com bola em campo separado, ao lado do lateral Ferland Mendy, que também se recupera de lesão. Ambos foram flagrados pela imprensa durante o treino em Valdebebas, centro de treinamento do Real Madrid.

Enquanto aguarda o retorno de suas jovens promessas, o Real Madrid segue com 100% de aproveitamento em La Liga e enfrenta o Mallorca neste sábado (30), às 16h30min, no Santiago Bernabéu.

2025-08-29