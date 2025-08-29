Grêmio Mano Menezes encaminha o Grêmio para duelo contra o Flamengo no Maracanã

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Treino com foco total nas transições e bolas paradas marca a reta final da preparação tricolor para o duelo no Maracanã. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Treino com foco total nas transições e bolas paradas marca a reta final da preparação tricolor para o duelo no Maracanã. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio realizou na manhã desta sexta-feira (29) o penúltimo treino antes de enfrentar o Flamengo, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob comando de Mano Menezes, o elenco tricolor se reuniu no CT Luiz Carvalho para uma atividade tática decisiva na reta final de preparação.

Antes de irem ao campo, jogadores e comissão técnica participaram de uma análise em vídeo sobre o adversário, reforçando o estudo estratégico para o confronto de domingo, às 16 horas, no Maracanã. Em seguida, o grupo iniciou o aquecimento com circuitos físicos organizados pela preparação: arranques, movimentos laterais e alongamentos.

Na parte principal do treino, Mano Menezes comandou um trabalho tático em campo inteiro, focando em posicionamento, transições entre os setores e jogadas de bola parada — tudo simulado em situações reais de jogo. A movimentação teve como objetivo ajustar os últimos detalhes da equipe que vai a campo contra o rubro-negro carioca.

O último treino antes da viagem está marcado para a manhã de sábado (30), às 10 horas, também no CT Luiz Carvalho. A delegação gremista embarca para o Rio de Janeiro às 15h30min, com foco total em buscar pontos fora de casa e se recuperar na tabela do Brasileirão.

