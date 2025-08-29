Sábado, 30 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025
Treino com foco total nas transições e bolas paradas marca a reta final da preparação tricolor para o duelo no Maracanã.Foto: Lucas Uebel/Grêmio
O Grêmio realizou na manhã desta sexta-feira (29) o penúltimo treino antes de enfrentar o Flamengo, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob comando de Mano Menezes, o elenco tricolor se reuniu no CT Luiz Carvalho para uma atividade tática decisiva na reta final de preparação.
Antes de irem ao campo, jogadores e comissão técnica participaram de uma análise em vídeo sobre o adversário, reforçando o estudo estratégico para o confronto de domingo, às 16 horas, no Maracanã. Em seguida, o grupo iniciou o aquecimento com circuitos físicos organizados pela preparação: arranques, movimentos laterais e alongamentos.
Na parte principal do treino, Mano Menezes comandou um trabalho tático em campo inteiro, focando em posicionamento, transições entre os setores e jogadas de bola parada — tudo simulado em situações reais de jogo. A movimentação teve como objetivo ajustar os últimos detalhes da equipe que vai a campo contra o rubro-negro carioca.
O último treino antes da viagem está marcado para a manhã de sábado (30), às 10 horas, também no CT Luiz Carvalho. A delegação gremista embarca para o Rio de Janeiro às 15h30min, com foco total em buscar pontos fora de casa e se recuperar na tabela do Brasileirão.