Grêmio Marcelo Marques anuncia retorno ao processo eleitoral do Grêmio

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Marcelo Marques confirma presença em chapa para o Conselho Deliberativo dois dias após anunciar sua saída da disputa. Foto: Reprodução/Instagram Marcelo Marques confirma presença em chapa para o Conselho Deliberativo dois dias após anunciar sua saída da disputa. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois dias após comunicar sua desistência da candidatura à presidência do Grêmio, o empresário Marcelo Marques voltou atrás e anunciou, nessa sexta-feira (29), seu retorno ao processo eleitoral do clube. A decisão foi divulgada por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, no qual ele agradece o apoio da torcida e confirma participação em uma chapa para o Conselho Deliberativo.

“Essa demonstração de carinho me comoveu demais, mostrou para mim que eu não estou sozinho. Quero dizer que vocês também não estão sozinhos. Estou com vocês para o que der e vier. Amo vocês! Dale, Grêmio!”, declarou Marcelo no vídeo.

Apesar do retorno à disputa interna, ainda não há confirmação se ele retomará sua candidatura à presidência do clube. A movimentação política nos bastidores se intensificou desde sua desistência inicial, anunciada no programa Sala de Reação na última quarta (27). Desde então, aliados e lideranças gremistas têm articulado para convencê-lo a voltar à corrida presidencial.

Na quinta-feira (28), Marcelo recebeu o ex-presidente Antônio Dutra Jr. em Gravataí. O encontro teve como pauta a composição da chapa ao Conselho Deliberativo e a possibilidade de reverter sua decisão de não concorrer à presidência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/marcelo-marques-anuncia-retorno-ao-processo-eleitoral-do-gremio/

Marcelo Marques anuncia retorno ao processo eleitoral do Grêmio

2025-08-29