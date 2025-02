Inter Inter realiza treino antes de enfrentar o São Luiz de Ijuí no Gauchão

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

O Colorado é líder do grupo B do Gauchão com 14 pontos Foto: Ricardo Duarte/Inter A deleção viaja nesta tarde para Ijuí. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na manhã desta terça-feira (11), o Inter se reencontrou no CT Parque Gigante para o último treino antes da viagem para Ijuí, onde enfrentará o São Luiz, nesta quarta-feira (12), às 22h, no estádio 19 de Outubro. A partida será válida pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho.

O técnico Roger Machado, junto com sua comissão técnica, comandou o treinamento. A preparação foi finalizada com atividades táticas e de bola parada. O Colorado é líder do grupo B do Gauchão com 14 pontos.

