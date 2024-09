Inter Inter realizará sorteio para sócios infantis entrarem em campo antes da partida contra o Vitória, no domingo, no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

Sócios infantis tem a oportunidade de entrar em campo antes de partida contra o Vitória. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter irá sortear cinco sócios infantis do clube para entrarem em campo antes da bola rolar entre Inter e Vitória, no próximo domingo (29), às 18h30min, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto é válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro.

Para participar, a criança deve:

Ter entre cinco e 11 anos, e podendo ter no máximo 1,40m de altura;

Ser sócio do clube com mensalidade em dia.

O(a) responsável deverá postar uma foto do concorrente no feed das redes sociais e marcar o perfil @meumundocolorado. (É importante o perfil ser aberto para que a foto seja visualizada pelos organizadores.)

O prazo final para postagem é de até às 18h de quinta-feira (26). Caso o responsável sorteado tenha publicado uma foto com mais de uma criança, ela será encarregada de escolher entre eles.

O resultado final será divulgado na sexta-feira (27), às 10h, nas redes do Mundo Colorado. O CAS (Central de Atendimento ao Sócio) entrará em contato com os vencedores do sorteio.

Os sorteados deverão comparecer no Beira-Rio 2h antes do início da partida, e devem estar com o uniforme completo, contendo meião, calção e camiseta (não há necessidade de ser oficial).

https://www.osul.com.br/inter-realizara-sorteio-para-socios-infantis-entrarem-em-campo-antes-da-partida-contra-o-vitoria-no-domingo-no-beira-rio/

2024-09-24