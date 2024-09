Grêmio Na Arena, Grêmio enfrenta o Criciúma em partida atrasada da quinta rodada do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

O técnico Renato Portaluppi (C) voltará a beira dos gramados após dois jogos de suspensão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Renato Gaúcho voltará a beira dos gramados após dois jogos de suspensão. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta terça-feira (24), Renato Portaluppi comandou o treino dos atletas do Grêmio, no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, junto com sua comissão técnica. O técnico orientou os atletas durante atividades feitas em campo reduzido, com troca de passes e finalização ao gol e definiu equipe titular para a partida.

Renato já pode estar presente nas partidas do Tricolor. O técnico cumpria suspensão do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), por deixar o campo antes do apito final em partida contra o Bahia, pelo Brasileirão, após se revoltar contra arbitragem.

A partida entre Grêmio e Criciúma será válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, um dos dois jogos atrasados do Tricolor por conta das enchentes que afetaram o Estado do Rio Grande do Sul. O jogo será nesta quarta-feira (25), às 19h, na Arena, em Porto Alegre.

