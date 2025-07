Inter Inter recebe o Ceará no Brasileirão com vantagem no retrospecto e boa fase

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

Inter espera seguir invicto contra o Ceará Foto: Ricardo Duarte/Internacional Inter espera seguir invicto contra o Ceará. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Neste domingo (20), às 11 horas, o Inter recebe o Ceará no Beira-Rio, em Porto Alegre, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao analisar o histórico desse duelo, vemos o Colorado em vantagem.

Em 12 jogos disputados na casa do Inter, foram 7 vitórias da equipe mandante, 3 do time visitante e 2 empates. A última vez que o Ceará saiu vitorioso foi em 2017, quando venceu por 1 a 0 pela Série B do Brasileirão. Ambos os times conquistaram o acesso naquela edição e, desde então, o Ceará não voltou a somar os 3 pontos em território gaúcho — foram 3 vitórias do Inter e 1 empate.

No retrospecto geral, há equilíbrio, mas o alvirrubro ainda leva vantagem. Em 26 partidas, são 9 vitórias do Inter, 8 do Ceará e 9 empates. O Colorado marcou 26 gols, apenas dois a mais que o time cearense, que tem 24.

Após três anos, as equipes voltam a se enfrentar. O Ceará foi rebaixado à Série B em 2022 e conquistou o retorno à elite em 2024. Atualmente, o Inter vive uma boa sequência diante do adversário: já são seis partidas invicto.

Como chegam para o confronto

Comandado por Roger Machado, o Inter vem de triunfo sobre o Vitória, vencendo por 1 a 0 no Beira-Rio. Com isso, soma 14 pontos e ocupa a 14ª colocação da Série A. E espera manter a invencibilidade e ganhar mais 3 pontos no Brasileirão.

O Ceará, por outro lado, perdeu no Castelão para o Corinthians pelo mesmo placar. Após decepcionar sua torcida, Léo Condé busca não apenas encerrar a sequência invicta do Inter, mas também se recuperar fora de casa. O alvinegro tem 18 pontos e ocupa a décima posição do Brasileirão.

2025-07-19