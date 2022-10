Inter Inter recebe o Ceará para se garantir na fase de grupos da Libertadores 2023; Acompanhe

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2022

Se vencer o time cearense, o Colorado volta a ficar à frente do Flamengo na tabela e se garante na chave principal do torneio continental Foto: Ricardo Duarte/Internacional Se vencer o time cearense, o Colorado volta a ficar à frente do Flamengo na tabela e se garante na chave principal do torneio continental. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Com remotas possibilidades de alcançar o líder Palmeiras, o Inter busca a vitória nesta quarta-feira (26) contra o Ceará para se garantir na fase de grupos da Libertadores. Isto graças à derrota do Athletico-PR para o próprio Palmeiras, por 3 a 1, na última terça-feira (25). Além disso, recupera a segunda posição na tabela, que neste momento está com o Flamengo, que tem a mesma pontuação do Colorado.

Depois da suspensão, o técnico Mano Menezes volta a comandar a equipe da beira do campo. O time está confirmado, com Maurício, mesmo recuperado de lesão, dando lugar a Edenilson.

Do lado do Ceará, a vitória é para dar ânimo, já que são sete partidas sem levar os três pontos. Os desfalques Richard, Lucas Ribeiro, Rodrigo Lindoso e Matheus Peixoto também dificultam a situação.

Ficha técnica:

Inter

Keiller; Igor Gomes, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; De Pena; Edenilson, Alan Patrick e Pedro Henrique; Braian Romero e Vanderson. Técnico: Mano Menezes.

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerta, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral e Geovani; Diego, Vina e Lima; Cléber. Técnico: Lucho González.

Arbitragem

Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Eder Alexandre (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC). VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP).

