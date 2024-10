Inter Inter recebe o Flamengo nesta quarta-feira, em confronto direto pelo G4 do Brasileirão

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Colorado encerrou os preparativos com um treino fechado à imprensa. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Um treinamento com portões fechados à imprensa marcou a finalização dos preparativos do Inter para a partida contra o Flamengo no estádio Beira-Rio, às 19h desta quarta-feira (30), pelo Campeonato Brasileiro. Trata-se de um confronto direto pela presença no G4: a equipe carioca ocupa o quarto lugar, com 54 pontos, apenas dois à frente da gaúcha – uma vitória colorada fará com que troquem de posição na tabela.

Pesa a favor do time sob o comando de Roger Machado não apenas o fato de jogar em casa. A fase é boa, incluindo 11 jogos seguidos de invencibilidade e vitórias convincentes, inclusive como visitante.

Confrontos seguintes

Válido pela 17ª das 30 rodadas disputadas até agora na competição (são 38 no total), o duelo estava originalmente previsto para julho, mas acabou postergado devido aos impactos no cronograma do Brasileirão pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul.

Sem mais partidas em atraso, o Inter terá pela frente até o fim da competição os compromissos detalhados a seguir (quatro como anfitrião e três como visitante):

– 5 de novembro (terça): Inter X Criciúma (Porto Alegre).

– 8 de novembro (sexta): Inter X Fluminense (Porto Alegre).

– 20 de novembro (quarta): Vasco X Inter (Rio de Janeiro).

– 24 de novembro (domingo): Inter X Bragantino (Porto Alegre).

– 1º de dezembro (domingo): Flamengo X Inter (Rio de Janeiro).

– 4 de dezembro (quarta): Inter X Botafogo (Porto Alegre).

– 8 de dezembro (domingo): Fortaleza X Inter (Fortaleza).

