Política Michelle Bolsonaro fala sobre Ronaldo Caiado: "Jamais será um Bolsonaro"

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Caiado e Jair Bolsonaro ficaram de lados opostos na eleição municipal de Goiânia. Foto: Alan Santos/PR Caiado e Jair Bolsonaro ficaram de lados opostos na eleição municipal de Goiânia. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

A disputa entre o candidato apoiado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições municipais de Goiânia rachou a direita. Nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) disse, na noite de domingo (27), que “quem nasceu pra ser Caiado, jamais será Bolsonaro”.

O comentário da esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feito em resposta a uma postagem do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), que se referiu ao governador Ronaldo Caiado como “canalha”. O parlamentar bolsonarista afirmou que ele não é confiável, “nem de direita”. E ainda disse que ele não é uma boa opção para concorrer as eleições presidenciais.

As críticas a Caiado se intensificaram quando o Governador de Goiás, em entrevista ao jornal O Globo, debochou da operação da Polícia Federal, realizada na última sexta-feira (25), que atingiu o deputado bolsonarista. “Com a PF batendo na porta, foi a primeira vez que Gayer acordou cedo na vida, pena que não foi pra trabalhar”, disse Caiado.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que o posicionamento de Caiado é “mais do que lamentável…bizarro”. “Que crise moral nosso Brasil vive”, emendou.

Já o vereador eleito em Belo Horizonte, Pablo Almeida (PL), sugeriu que Gayer irá disputar as eleições para o Governo de Goiás nas eleições de 2026. “Caiado vai aprender nas urnas em 2026. Gayer Governador”, escreveu.

Caiado e Jair Bolsonaro ficaram de lados opostos na eleição municipal da cidade. Apadrinhado pelo governador de Goiás, Sandro Mabel (União Brasil) venceu o segundo turno na disputa pela prefeitura. Ele derrotou Fred Rodrigues (PL), que contou com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO).

Michelle no Senado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nessa terça-feira (29) que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) pretende se lançar a uma vaga no Senado nas eleições de 2026. Segundo o ex-titular do Planalto, Michelle vai concorrer pelo Distrito Federal.

“Acredito que ela tenha muita chance, afinal de contas, participou ativamente da campanha da Damares [Alves]”, avaliou Bolsonaro.

O ex-presidente também não descartou a possibilidade da ex-primeira-dama disputar uma vaga no Executivo, mas ponderou: “Pode ser, mas eu sei da responsabilidade e da dor de cabeça que é ser um chefe do Executivo“, disse.

Bolsonaro ainda elogiou a esposa. “Ela se expressa muito bem, fala bem. Fiquei até assustado com a forma… eu a conheci, na verdade, nessa parte, em 2022, na convenção de janeiro. Não sabia que ela falava tão bem assim”, disse.

Em seguida, brincou: “Se bem que, para me conquistar, tem que falar bem”.

