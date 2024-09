Esporte Inter recebe a primeira parte de ajuda financeira da CBF

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

O estádio Beira-Rio foi severamente atingido pelas enchentes no Rio Grande do Sul em maio. (Foto: Divulgação)

A Confederação Brasileira de Futebol depositou a primeira parte dos valores para ajudar o Inter após os gastos da equipe com logística a partir das enchentes de maio. O auxílio também se estende ao Grêmio. Os dois clubes receberam R$ 2 milhões cada. O Tricolor deve receber mais R$ 5 milhões e o Colorado outros R$ 3,5 milhões.

Depois da CBF confirmar a ajuda, os clubes pediram para a entidade enviar parte dos valores de imediato, o que foi feito na última semana. A segunda parte será enviada depois de um encontro do presidente Ednaldo Rodrigues com dirigentes da dupla Grenal, com detalhamento das contas.

A ajuda financeira fora uma promessa do presidente Ednaldo Rodrigues para os clubes gaúchos discutida ainda durante a retomada do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Inter, especialmente, precisaram deixar o Rio Grande do Sul para treinar e jogar, com longos períodos hospedados fora de Porto Alegre.

Os valores são referentes a custos de logística e transporte no período posterior às enchentes. O Inter precisou reconstruir o CT utilizado pelo elenco principal e também teve o Beira-Rio bastante afetado pelas enchentes.

Já o Grêmio ainda teve três centros de treinamento atingidos. A Arena também, mas a responsabilidade dos reparos é da empresa que administra o estádio.

