O Inter ampliou o contrato com o zagueiro Vitão. O clube anunciou na quinta-feira (15) a ampliação do vínculo do defensor, que vencia no dia 30 deste mês, por mais um ano, até junho da temporada de 2024.

A renovação acontece através da nova normativa da Fifa, que estendeu o direito dos jogadores e treinadores estrangeiros suspenderem seus contratos com clubes de Ucrânia e Rússia, por causa da guerra entre os dois países.

O vínculo de Vitão com o clube da Ucrânia tem validade até metade de 2024. A partir de janeiro do ano que vem, o clube gaúcho poderá assinar um pré-contrato com o defensor de 23 anos. No total, o zagueiro acumula 65 jogos com a camisa colorada e dois gols marcados.