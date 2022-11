Inter Inter se reapresenta após a vitória contra o São Paulo; Johnny tem contusão no joelho direito e é dúvida para enfrentar o Palmeiras

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

A preparação colorada será continuada na manhã desta sexta-feira e chegará ao fim no sábado Foto: João Batista Andrade/Inter A preparação colorada será continuada na manhã de sexta (11) e chegará ao fim no sábado (Foto: João Batista Andrade/Inter Foto: João Batista Andrade/Inter

Após vencer a equipe de São Paulo por 1 a 0, o Inter iniciou os preparativos para o jogo contra o Palmeiras. O Colorado enfrenta o Campeão Brasileiro no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 16h, deste domingo (13).

Melhor mandante do campeonato, o Inter convocou a sua torcida para lotar o estádio na última partida do ano. O primeiro dia de trabalhos para o jogo diante do Palmeiras foi realizado com o grupo dividido.

Enquanto os atletas que foram a campo no Morumbi permaneceram na academia, onde realizaram exercícios físicos, o restante do elenco participou de treino tático e técnico no gramado do CT Parque Gigante.

Desfalques na partida no Morumbi, Edenilson, Liziero e Mikael seguem aos cuidados do Departamento Médico Colorado. A preparação do Inter será continuada na manhã desta sexta-feira (11), e chegará ao fim no sábado (12).

Johnny apresentou uma contusão no joelho direito e é dúvida para enfrentar o Palmeiras. Se o volante for vetado, Matheus Dias, que estreou com Mano Menezes no Morumbi, é o mais cotado para ingressar no meio-campo.

