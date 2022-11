Grêmio Grêmio abre negociações para a permanência do atacante Biel

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Grêmio já manifestou interesse em exercer a opção de compra do atacante Foto: Lucas Uebel/Grêmio Grêmio já manifestou interesse em exercer a opção de compra do atacante (Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A temporada 2022 do Grêmio acabou e o planejamento para 2023 já começou. Um dos principais jogadores da temporada foi o atacante Biel e o clube gaúcho demostrou interesse em contar com o jogador para a próxima temporada.

Mesmo sem ter as eleições definidas, o técnico Renato Portaluppi, que é o nome cotado de treinador para os dois candidatos, já aprovou o atacante. Portanto, o atual executivo Diego Cerri já abriu negociações para exercer a opção de compra. O jogador pertence ao Fluminense.

O atleta tem o passe fixado de US$ 2 milhões e o Tricolor conversa com os empresários do atleta para contratá-lo em definitivo. Biel foi indicado pelo ex-treinador do Grêmio, Roger Machado. O jogador chegou em Porto Alegre no início de abril para a Série B.

