Acontece Consulado comemora data nacional da República Tcheca

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

O evento contou com as presenças do Secretário de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul e autoridades

Nesta quarta-feira (09) aconteceu em Porto Alegre, no Blue Tree Towers Millenium, o evento em comemoração a data nacional da República Tcheca. O evento foi organizado pelo seu cônsul, Fernando Lorenz de Azevedo, do Consulado Honorário da República Tcheca e pela Associação Cultural Tcheco-Brasileira.

A comemoração aconteceu com a presença de todo o corpo consular do Rio Grande do Sul em meio a lideranças e votos de prosperidade e crescimento da união do Estado com a República Tcheca.

A ocasião contou com as presenças do Secretário de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, Joel Maraschin, o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, e demais autoridades.

