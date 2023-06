Inter Inter segue na preparação para a partida contra o Coritiba pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

Com 14 pontos somados, o clube gaúcho está na décima posição na tabela de classificação. Na foto, o treinador Mano Menezes Foto: Ricardo Duarte/Inter

O período de treinos do Inter na data Fifa está chegando ao final e o elenco colorado ajusta os últimos detalhes antes de enfrentar o Coritiba pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo com o time paranaense está marcado para esta quinta-feira (22), às 20h, no estádio Couto Pereira.

O Inter treinou na manhã desta terça-feira (20) no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. Na parte aberta do trabalho, o treinador Mano Menezes e a sua comissão organizaram exercícios físicos e técnicos no gramado.

Depois, na parte fechada, o comandante realizou uma atividade tática com o time que entrará em campo para buscar três pontos no Brasileirão.

O clube gaúcho vem de seis jogos de invencibilidade na temporada e venceu o Vasco na última partida no Gigante.

Com 14 pontos somados, o Clube do Povo está na décima posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

