Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

O atacante foi vendido no final de 2019 por 8 milhões de euros líquidos para o Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter O atacante foi vendido no final de 2019 por 8 milhões de euros líquidos para o Inter (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O atacante Nico López está com o seu contrato acabando com o Tigres, do México. O jogador está conversando com a diretoria do clube mexicano e tentando uma liberação na metade da temporada. Se conseguir, o atacante deve ficar livre no mercado nos próximos dias.

A informação que o jogador pode estar livre já chegou no Beira-Rio. O assunto foi debatido pelos lados do Inter, mas está bem dividido a intenção da contratação ou não de Nico López. Ele é um jogador que está livre no mercado e bastaria apenas acertar os salários.

A tendência é que o atacante não seja contratado pelo Inter. O nome do atleta não é uma unanimidade internamente. Alguns dirigentes acharam positivo a ideia, mas outros acharam errado a ideia de repatriá-lo.

Existe também uma especulação que o Cruz Azul tem interesse pelo jogador. O técnico do Cruz Azul, o brasileiro Tuca Ferreti, que foi quem o levou para o futebol mexicano deseja contar com o futebol de Nico.

Vendido no final de 2019 por 8 milhões de euros líquidos para o Inter, Nico fez 95 partidas, 26 gols e 10 assistências com o a camisa do Tigres. Ele está somente com 29 anos.

2023-06-20