Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

Kauan Kelvin foi formado no Tricolor e atuou em duas oportunidades no Gauchão de 2023 Foto: Lucas Uebel/Grêmio Kauan Kelvin foi formado no Tricolor e atuou em duas oportunidades no Gauchão de 2023. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio acertou a venda do meia-atacante Kauan Kelvin. Ele estava no time sub-20 e jogou apenas uma partida pela equipe profissional do clube gaúcho. O Braga, de Portugal, é o destino do jogador.

O Grêmio vendeu os seus 70% dos direitos do jogador. Os valores negociados são mantidos em sigilo pelos clubes e o atleta. Kauan viaja nesta quarta-feira (21) para Portugal e fará exames médicos.

O Grêmio encaminhou a saída de Kauan por conta da dificuldade de renovar o contrato. Com contrato até 2024, o jogador já havia recusado propostas do clube gaúcho para ampliar o vínculo.

As conversas ocorriam desde o início do ano. A pedida do jogador foi considerada “bastante acima” pelo Tricolor.

