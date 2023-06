O Grêmio divulgou nesta segunda-feira (19) que o atacante Everton Galdino teve uma lesão muscular confirmada. A lesão foi constatada na coxa esquerda. O clube gaúcho não divulgou e não estipulou o tempo de recuperação.

De acordo com a nota do Grêmio, Galdino relatou o desconforto no treino de domingo (18). Com isso, ele foi submetido a exame de ressonância magnética onde foi apresentado o problema muscular.

Galdino é desfalque na retomada do calendário após as datas Fifas. Nesta quinta-feira (22), o clube gaúcho volta a jogar contra o América-MG, às 19h, na Arena, pelo Brasileirão.

Confira a nota do Grêmio