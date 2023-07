Inter Inter segue na preparação para a partida contra o Cuiabá pelo Brasileirão

O elenco colorado volta a treinar na tarde desta quinta-feira (27) Foto: Ricardo Duarte/Inter O elenco colorado volta a treinar na tarde desta quinta-feira (27) (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter segue trabalhando no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, para a sequência de partidas importantes da temporada. Além dos jogos pelo Brasileirão, os duelos com o River Plate pela Libertadores também se aproximam. O próximo compromisso da equipe é no sábado (29), às 16h, contra o Cuiabá, no estádio Beira-Rio, pela 17ª rodada da competição nacional.

O treinamento desta quarta-feira (26) aconteceu no turno da manhã. Os jogadores foram ao campo e fizeram atividades físicas, técnicas e táticas. O grupo realizou exercícios de posse de bola, pressão no adversário e também um trabalho de posicionamento e movimentação, ajustando todos os detalhes para os confrontos que tem pela frente.

Enner Valencia e Luiz Adriano fizeram atividades especificas, com corridas ao redor do campo. O zagueiro Vitão retornou e trabalhou normalmente com o elenco, assim como Pedro Henrique e Mauricio, que estão recuperados e à disposição da comissão técnica.

O elenco colorado volta a treinar na tarde desta quinta-feira (27) no CT, dando sequência na preparação para enfrentar o Cuiabá.

