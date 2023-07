Polícia Uruguaio é preso em carro com placas falsas em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

O homem foi preso por adulteração de sinais identificadores de veículo automotor e conduzido para a delegacia. (Foto: Divulgação/PRF)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, nesta terça-feira (25), um homem uruguaio com um carro com sinais identificadores adulterados. A abordagem ocorreu na BR-290 em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Os policiais realizavam o patrulhamento na rodovia quando abordaram um Vectra, com placas do Uruguai, que transitava entre Uruguaiana e Barra do Quaraí.

No carro viajavam um homem de 54 anos e seu filho, de 20 anos. Ambos cidadãos uruguaios. Durante a abordagem, o motorista alegou que comprou o carro de uma pessoa física no Uruguai. O homem, contudo, não tinha qualquer documento que comprovasse a negociação.

O homem foi preso por adulteração de sinais identificadores de veículo automotor e conduzido para a delegacia. Seu filho foi arrolado como testemunha.

