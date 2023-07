Agro Safra gaúcha de arroz atinge 7,2 milhões de toneladas

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

Dados foram apresentados nesta quarta pelo Instituto Rio Grandense do Arroz. Foto: Fernanda Pinheiro/Irga Foto: Fernanda Pinheiro/Irga

O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) apresentou nesta quarta-feira (26) os dados sobre a safra de arroz 2022/2023. No estado, a produção foi de 7.239.985 toneladas e a produtividade de 8,79 t/ha em área semeada de 839.972 hectares.

Essa é a segunda maior produtividade já alcançada pelo arroz gaúcho, sendo superada apenas pela safra 2020/2021, que atingiu 9,01 t/ha. As cultivares Irga foram as mais utilizadas, alcançando 64,5% do total. No ranking, a IRGA 424 RI representou 54,3% do total e a IRGA 431 CL ficou em terceiro, com 9,2%.

A autarquia também divulgou dados sobre soja e milho em áreas de arroz. Nesta safra, a soja atingiu 506 mil hectares de produção, a maior marca já registrada em 14 anos de levantamento. A produtividade ficou em 2,58 toneladas por hectare no Rio Grande do Sul.

O milho em terras baixas alcançou produção de 71.998 toneladas e produtividade de 6,51 t/ha nesta safra. Essa é a primeira vez que o milho aparece no levantamento final da autarquia.

Participaram da apresentação o presidente do Irga, Rodrigo Machado; a diretora técnica Flávia Tomita; o diretor administrativo Cláudio Cava; o diretor comercial Ailton Machado; o produtor rural e conselheiro fiscal da Federarroz, Volzear Longaray Júnior; e a meteorologista e consultora do instituto Jossana Cera. A apresentação ocorreu no auditório da sede administrativa da entidade.

