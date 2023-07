Rio Grande do Sul Governador gaúcho participa da abertura da Expo Rural em Buenos Aires

O evento ocorre no bairro de Palermo, em Buenos Aires, capital da Argentina. Foto: Maurício Tonetto/Secom O evento ocorre no bairro de Palermo, em Buenos Aires, capital da Argentina. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

Tradicional feira do agronegócio argentino, a edição deste ano da Expo Rural foi aberta neste sábado (29) com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e de uma comitiva do governo gaúcho.

O evento ocorre no bairro de Palermo, em Buenos Aires, capital da Argentina. Após a solenidade, Leite e os integrantes da missão percorreram os pavilhões e conversaram com líderes políticos e empresariais do país vizinho.

“A nossa presença na Expo Rural é importante para reforçar a integração com a Argentina, já que somos o seu principal parceiro comercial no Brasil. Essa feira é semelhante à Expointer e também nos ajuda a buscar inspiração para o que teremos pela frente a partir do fim de agosto com a nova edição”, afirmou o governador.

Também integram a missão governamental os secretários Artur Lemos, da Casa Civil, Ernani Polo, de Desenvolvimento Econômico, Simone Stülp, de Inovaçao, Ciência e Tecnologia, Lisiane Lemos, de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e os secretários-adjuntos de Comunicação, Alexandre Elmi, e de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Madalena.

Gasoduto

Eduardo Leite se reuniu, na última sexta-feira (28), com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, para discutir sobre o gasoduto de Vaca Muerta e outros assuntos de interesse do Rio Grande do Sul e do país vizinho. A audiência foi realizada no gabinete presidencial na Casa Rosada, em Buenos Aires.

Leite ressaltou a importância de o traçado da obra chegar até Uruguaiana, de maneira a estimular os mercados brasileiro e gaúcho de gás natural. Fernández afirmou que o governo local deve licitar em breve a extensão do trecho entre Saliquello e San Jerónimo, o que permitirá levar o gasoduto até Uruguaiana.

“Estamos buscando combinar interlocução e articulação com os nossos empresários brasileiros para os contratos futuros desse gás. É o momento de começar a fazer mobilizações para dentro do Estado do Rio Grande do Sul e para dentro do Brasil. Vamos trabalhar na lógica de construir as condições para viabilizar o gasoduto entre Uruguaiana e Porto Alegre”, explicou o governador.

Leite conversou com o presidente argentino sobre obras de infraestrutura na fronteira com o Rio Grande do Sul e o convidou para participar da próxima edição da Expointer, desse ano, que ocorrerá entre 26 de agosto a 3 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Na ocasião, também presenteou Fernández com camisetas do Grêmio e do Inter.

