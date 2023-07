Tecnologia WhatsApp vai parar de funcionar em 35 celulares a partir desta segunda

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

Com o avanço da tecnologia, alguns aparelhos mais velhos param de receber as atualizações necessárias. Foto: Reprodução

O WhatsApp, um dos principais aplicativos da Meta, empresa responsável também pelos aplicativos Facebook e Instagram, deixará de funcionar em 35 aparelhos celulares, a partir desta segunda-feira (31). Os dispositivos afetados serão os com Android 4.1, iOS 12 e com sistemas operacionais anteriores aos citados.

Os modelos que não vão conseguir acessar o aplicativo fazem parte de marcas famosas, como Samsung, LG e Huawei. Alguns aparelhos da Apple e da Sony também deverão ter o funcionamento do WhatsApp interrompido.

Abaixo, veja a lista por modelo de telefone móvel:

LG

LG Enact;

LG Lucid 2;

LG Optimus F3;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus F5;

LG Optimus F6;

LG Optimus F7;

LG Optimus L2 II;

LG Optimus L3 II;

LG Optimus L3 II Dual;

LG Optimus L4 II;

LG Optimus L5 II;

LG Optimus L5 Dual;

LG Optimus L7II;

LG Optimus L7 Dual.

Samsung

Samsung Galaxy Ace 2;

Samsung Galaxy Core;

Samsung Galaxy S3 mini;

Samsung Galaxy Trend II;

Samsung Galaxy Trend Lite;

Samsung Galaxy X cover 2.

Apple

iPhone 6S;

iPhone 6S Plus;

iPhone SE;

Huawei

Huawei Ascend D2;

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend Mate.

Outras marcas

Archos 53 Platinum;

Faea F1THL W8;

Lenovo A820;

Sony Xperia M;

Wiko Cink Five;

Winko Darknight;

ZTE Grand S Flex;

ZTE V956 – UMI X2.

Motivo

Com o avanço da tecnologia, alguns aparelhos mais velhos param de receber as atualizações necessárias para que o aplicativo de mensagens instantâneas possa funcionar normalmente. Desta maneira, as atividades do WhatsApp acabam sendo interrompidas.

Para “driblar” a interrupção, o usuário pode desativar as atualizações automáticas do aplicativo, permitindo, assim, que o WhatsApp permaneça ativo no dispositivo até que ele mesmo exija atualização.

Novidades

Enviar mensagem no Whatsapp para quem não é contato ficou muito mais simples após uma recente atualização do mensageiro com aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS).

Anteriormente, era necessário salvar um contato na agenda, localizá-lo no mensageiro, enviar as mensagens e fazer a exclusão quando o bate-papo já não fizesse sentido. As interações também podiam começar por meio de um link da web ou respondendo a números não salvos em grupos.

Entretanto, com a mudança, basta que os usuários busquem o número na barra de pesquisas do aplicativo, sem a necessidade de armazená-lo no telefone, para iniciar uma troca de mensagens. A novidade, que foi muito requisitada, está sendo implementada aos poucos, mas diversas pessoas já conseguem utilizá-la na plataforma. A seguir, veja o passo a passo para enviar mensagens aos contatos não salvos do seu WhatsApp.

