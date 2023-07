Esporte O que o Brasil precisa fazer para ir às oitavas da Copa do Mundo Feminina após a derrota para a França?

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

Uma vitória simples sobre as jamaicanas faria a seleção brasileira chegar aos seis pontos na chave, garantindo a classificação. Foto: Thais Magalhães/CBF

A derrota da Seleção Brasileira para a França, por 2 a 1, neste sábado (29), em partida válida pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina, ligou o sinal da alerta do time comandado pela sueca Pia Sundhage.

Com a vitória da Jamaica sobre o Panamá, por 1 a 0, o Brasil se mantém com três pontos e caiu para o terceiro lugar do Grupo F. A equipe brasileira vai para a última rodada da primeira fase precisando vencer as jamaicanas, que lideram a chave junto com as francesas, ambas com quatro pontos, para avançar às oitavas de final do Mundial disputado na Austrália e Nova Zelândia.

Apesar de ter os mesmos número de pontos e saldo de gols da França, a Jamaica balançou as redes somente uma vez contra duas das francesas e, por isso, ficam com a segunda colocação. O Brasil só depende de si para avançar às oitavas de final. Na próxima quarta-feira (2), as seleções do grupo F jogam a última partida da fase de grupos em partidas com horário simultâneo, às 7h (horário de Brasília).

Se o Brasil vencer a Jamaica, se classifica para as oitavas de final sem depender do resultado do jogo da França contra o Panamá ou de saldo de gols.

Uma vitória simples sobre as jamaicanas faria a seleção brasileira chegar aos seis pontos na chave, garantindo a classificação. Caso o time francês tropece diante do Panamá, que ainda não pontuou e já está eliminado, o Brasil encerra a fase de grupos na liderança.

O empate interessa mais para a Jamaica. Em caso de igualdade, a Jamaica garante a vaga nas oitavas de final, enquanto o Brasil tem que torcer por uma derrota da França – que enfrenta o Panamá – para avançar no saldo de gols. Por isso, a vitória diante da Jamaica é praticamente inegociável para a seleção brasileira. Como o Brasil tem dois gols de saldo a mais que as francesas, a vitória das panamenhas por qualquer resultado já basta.

Caso o Brasil perca a disputa contra a Jamaica, as brasileiras estarão eliminadas da Copa do Mundo Feminina.

A classificação em primeiro lugar é importante para a Seleção Brasileira não correr o risco de enfrentar a Alemanha logo de cara no cruzamento das oitavas de final. Atual vice-campeã da Eurocopa, as alemãs estão em segundo lugar após uma derrota inesperada para a Colômbia de virada por 2 a 1 na segunda rodada. Entretanto, a projeção é de que a Alemanha encerre a primeira fase na liderança do grupo H.

