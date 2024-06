Inter Inter segue preparativos para enfrentar o Criciúma neste domingo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2024

Duelo válido pela 13ª rodada da competição ocorre no Heriberto Hülse, às 18h30min Foto: Daniel Marenco/S.C. Internacional Duelo válido pela 13ª rodada da competição ocorre no Heriberto Hülse, às 18h30min (Foto: Daniel Marenco/S.C. Internacional) Foto: Daniel Marenco/S.C. Internacional

O Inter segue a preparação no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, para o próximo duelo do Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Coudet e a comissão realizam os ajustes no time que vai encarar o Criciúma, no domingo (30), às 18h30min, no estádio Heriberto Hülse, pela 13ª rodada da competição nacional.

Na tarde de sexta-feira (28), a equipe realizou o penúltimo treinamento antes de viajar para a cidade catarinense. O começo da atividade foi aberto para a imprensa. Os jogadores iniciaram com exercícios de troca de passes e posse de bola em curto espaço de campo. Depois, a comissão orientou um trabalho de finalização, completando com minijogo.

À noite, a delegação pega a estrada e viaja para Santa Catarina.

