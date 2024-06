Grêmio Grêmio lidera reunião com órgãos federais e estaduais para solucionar problemas da comunidade no entorno da Arena

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2024

Reunião contou com as presenças do ministro Paulo Pimenta e do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA Reunião contou com as presenças do ministro Paulo Pimenta e do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA) Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA

Com objetivo de desburocratizar e agilizar soluções concretas para minimizar os problemas sociais das comunidades no entorno da Arena, o Grêmio foi anfitrião de um encontro ocorrido na tarde desta sexta-feira (28), na tribuna presidencial da casa gremista.

Em uma iniciativa inédita para somar forças, o clube reuniu dezenas de autoridades e representantes de órgãos federais e estaduais na busca de medidas excepcionais e urgentes para tratar questões de infraestrutura e moradia que possam melhorar a vida das pessoas que sofrem com as constantes inundações da região e que foram vítimas da tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul no último mês de maio.

O encontro, encabeçado pelo presidente do Grêmio, Alberto Guerra, contou com as presenças do Ministro-Chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta e do Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.

“Esperamos que possamos solucionar algumas destas questões num curto espaço de tempo, trazendo um pouco mais de conforto não só ao Grêmio, mas a toda comunidade dos bairros Humaitá e Vila Farrapos”, declarou Guerra.

Após um longo período de explanação de todas as partes e o reconhecimento dos problemas atuais, ficou estipulado um prazo de 30 dias para que Ministério Público Estadual e Federal organizem uma mesa de debates com os mais diversos setores da sociedade para que soluções urgentes sejam apresentadas.

“Que o problema é complexo, todo mundo sabe, mas nós temos que ter uma solução. Pedi para que Ministério Público Estadual e Federal coordenem um entendimento em até 30 dias e tragam uma proposta de solução”, salientou o Ministro Paulo Pimenta.

“A vinda do Grêmio pra cá valorizou muito a região, ele também faz parte da nossa comunidade. Infelizmente, a contrapartida prometida pela construtora antes da construção da Arena não veio”, disse Sérgio Bueno, representante dos moradores dos bairros no entorno da Arena.

Além do presidente Alberto Guerra, estiveram representando o Grêmio na reunião os vice-presidentes Fábio Floriani, Geraldo Corrêa e José Carlos Duarte; o vice-presidente do Conselho Deliberativo Roger Fischer; o CEO Márcio Ramos; o executivo jurídico Guilherme Stumpf; além de vários executivos e diretores.

A mesa principal foi formada também pelo Procuradores da República Enrico de Freitas; pelo Chefe da Casa Civil do Governo do Estado Arthur Lemos; pelo procurador-geral do Ministério Público Alexandre Saltz; pela líder da Defensoria Pública do Estado Nilton Leonel Arnecke Maria; pela deputada estadual Sofia Cavedon; pelo diretor-presidente da Arena Porto-Alegrense Mauro Araújo; pelo advogado da Arena Porto-Alegrense Eduardo Peña; pelo superintendente da Caixa Econômica Federal Renato Scalabrin; pelo diretor-financeiro da Karagounis Participações Luís Largman; pelo coordenador de engenharia da CCR ViaSul Fábio Hirsch; e pelo superintendente regional do DNIT Hiratan Pinheiro.

O Grêmio se colocou à disposição para receber o próximo encontro daqui a 30 dias.

