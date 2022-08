Inter Inter tem aproveitamento inferior a 50% em jogos com altitudes acima de 2000 metros

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2022

Em toda a história, são 11 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas nestas condições. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O Colorado enfrentará mais uma vez um adversário velho conhecido em competições Sul-Americanas: a altitude. O time de Mano Menezes enfrentará o Melgar-PER, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida vai acontecer no Estádio Monumental Virgen de Chapi, na cidade de Arequipa, com 2300 metros acima do nível do mar.

O aproveitamento do Inter em altitude acima de 2000 metros é de 48,48%. São 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas nestas condições, com a equipe colorada marcando 14 gols e sofrendo 16. O último jogo do clube com altitude considerável foi em 2021, quando o time gaúcho era comandado pelo espanhol Miguel Ángel Ramírez. O colorado perdeu para o Always Ready, pelo placar de 2 a 0, no Estádio Hernando Siles, com 3640 metros de altitude.

Lista de todos os jogos do Inter na altitude:

10/04/1977 – Deportivo Cuenca-EQU 0 x 2 Inter – Altitude: 2.560m

13/04/1977 – El Nacional-EQU 2 x 0 Inter – Altitude: 2.850m

08/03/2006 – Pumas-MEX 1 x 2 Inter – Altitude: 2.250m

10/05/2006 – LDU-EQU 2 x 1 Inter – Altitude: 2.850m

11/03/2010 – Deportivo Quito-EQU 1 x 1 Inter – Altitude: 2.850m

16/03/2011 – Jorge Wilstermann-BOL 1 x 4 Inter – Altitude: 2.574m

01/02/2012 – Once Caldas-COL 2 x 2 Inter – Altitude: 2.153m

21/03/2012 – The Strongest-BOL 1 x 1 Inter – Altitude: 3.640m

17/02/2015 – The Strongest-BOL 3 x 1 Inter – Altitude: 3.640m

20/05/2015 – Santa Fe-COL 1 x 0 Inter – Altitude: 2.640m

20/04/2021 – Always Ready-BOL 2×0 Inter – Altitude: 3.640m

