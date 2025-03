Inter Inter tem dúvidas no time titular para o clássico decisivo do Gauchão

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Borré pode aparecer entre os titulares Foto: Ricardo Duarte/Inter Roger Machado pode promover mudanças. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico Roger Machado pode promover mudanças na equipe titular em relação ao time que entrou em campo na partida de ida da final do Campeonato Gaúcho, que terminou 2 a 0 para o Inter, na Arena do Grêmio. Nomes que entraram ao decorrer do confronto, podem ganhar uma chance de titularidade.

A partida de volta acontece neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio. A grande dúvida do técnico está na escalação de Wesley. O ponta pode entrar na vaga de Carbonero ou de Vitinho, que iniciaram entre os titulares na primeira partida.

O atacante não estava sendo utilizado pois se recuperava de uma lesão muscular, mas chegou a entrar no segundo tempo do Gre-Nal. Borré também esteve de fora dos últimos jogos pelo mesmo problema. O colombiano se recuperou a tempo da decisão e disputa vaga com Valencia.

Confira o provável time

Anthoni (Rochet); Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Carbonero e Vitinho (Wesley); Valencia (Borré).

