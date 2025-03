Inter Inter dá continuidade à preparação para a final do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Roger Machado tem mais três dias de preparação Foto: Ricardo Duarte/Inter Roger Machado tem mais três dias de preparação. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (12), o elenco do Inter deu continuidade na preparação para a grande final do Campeonato Gaúcho. A partida contra o Grêmio acontece neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio. O Colorado vai para a decisão com uma vantagem de 2 a 0 que conquistou na Arena.

O treinamento teve início com exercícios físicos na academia, dando ênfase na força. No gramado, a comissão técnica comandou um treino fechado no CT Parque Gigante. A grande dúvida do técnico para domingo está na escalação de Wesley. O ponta pode entrar na vaga de Carbonero ou de Vitinho, que iniciaram entre os titulares na primeira partida.

O atacante não estava sendo utilizado pois se recuperava de uma lesão muscular, mas chegou a entrar no segundo tempo do Gre-Nal. Borré também esteve de fora dos últimos jogos pelo mesmo problema. O colombiano se recuperou a tempo da decisão e disputa vaga com Valencia.

O técnico Roger Machado tem mais três dias de treinamento para organizar o time que entrará em campo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-da-continuidade-na-preparacao-para-a-final-do-campeonato-gaucho/

Inter dá continuidade à preparação para a final do Campeonato Gaúcho

2025-03-12