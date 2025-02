Inter Inter tem interesse na contratação de Juninho, do Midtjylland, da Dinamarca

27 de fevereiro de 2025

O zagueiro de 30 anos está no clube dinamarquês desde 2021 Foto: Divulgação/Midtjylland O zagueiro de 30 anos está no clube dinamarquês desde 2021. (Foto: Divulgação/Midtjylland) Foto: Divulgação/Midtjylland

O Inter está interessado na contração do zagueiro Juninho, do Midtjylland, da Dinamarca. O Colorado negocia junto aos dinamarqueses a liberação do atleta de 30 anos. A janela de transferências do exterior se encerra já nesta sexta-feira (28).

Não é de hoje o interesse do clube pelo jogador. Juninho é um nome que agrada ao técnico Roger Machado, já que trabalharam juntos no Bahia entra 2019 e 2020. No Midtjylland, o zagueiro atuou por apenas 45 minutos nos seis jogos possível do time no ano.

Revelado pelo Coritiba e contratado pelo Palmeiras em 2017, Juninho também já vestiu a camisa do Atlético-MG e Bahia antes de se transferir ao clube dinamarquês em 2021. /Midtjylland

