Política Lula diz que o povo compara governo com gestões anteriores dele, porque “Bolsonaro foi muito ruim”

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Sobre pesquisas que apontam queda de popularidade, o presidente disse que levantamentos servem para "saber se muda de comportamento".(Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa quinta-feira (27) acreditar que os brasileiros comparam seu governo atual com os anteriores dele, e não com outros presidentes. “O povo brasileiro não me compara com Bolsonaro porque Bolsonaro foi muito ruim, mas muito ruim”, declarou, referindo-se ao seu antecessor.

A afirmação de Lula reflete a percepção de que sua gestão está sendo avaliada com base nas comparações com seus próprios mandatos anteriores, especialmente o último, em 2010, quando ele deixou o cargo com altos índices de aprovação.

Em entrevista ao programa Balanço Geral Litoral, da TV Record, Lula relembrou suas realizações passadas, enfatizando os resultados econômicos de seus mandatos anteriores. “Eu queria ver se você viaja o Brasil e encontra uma obra dele [Bolsonaro]. O povo me compara comigo mesmo, com o Lula de 2010. Quando deixei a economia, ela estava crescendo 7%, o varejo crescia 13%”, afirmou o presidente.

O presidente também comentou sobre as recentes pesquisas de opinião que apontam uma queda na popularidade de seu governo, que atingiu a pior marca entre os três mandatos do petista. Levantamentos do Datafolha, CNT/MDA e Quaest mostraram uma piora na avaliação do governo Lula 3, o que aumentou a pressão de aliados e opositores sobre as ações do Executivo federal.

Lula, por sua vez, tratou a queda de popularidade com pragmatismo. “Uma pesquisa, quando ela está boa ou está ruim, serve de análise para saber se você muda ou não de comportamento. O povo brasileiro tem o direito de cobrar do presidente da República como a torcida cobra de um jogador”, disse ele, destacando que as pesquisas devem ser vistas como uma ferramenta de avaliação e aprendizado.

Além de viagens nacionais e internacionais e pronunciamentos na rede nacional de TV, o governo de Lula iniciou uma reforma ministerial, com a demissão da ministra da Saúde, Nísia Trindade, na última terça (25). A mudança de ministros visa imprimir novas marcas à gestão e dar uma resposta eficaz a tempo das eleições de 2026, com foco em melhorar a performance do governo.

De acordo com os institutos responsáveis pelas pesquisas de popularidade, a queda na avaliação do governo de Lula tem explicações claras. Entre os fatores que contribuíram para o declínio estão a “crise do Pix” e a alta no preço dos alimentos. Esses fatores afetaram diretamente a base eleitoral de Lula, especialmente eleitores de menor renda e moradores da região Nordeste, que historicamente são mais próximos do PT. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-diz-que-o-povo-compara-governo-com-gestoes-anteriores-dele-porque-bolsonaro-foi-muito-ruim/

Lula diz que o povo compara governo com gestões anteriores dele, porque “Bolsonaro foi muito ruim”

2025-02-27