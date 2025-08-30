Sábado, 30 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter tenta afastar o desgosto de um agosto de crise

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Pressionado, Roger Machado encara a partida que pode definir seu futuro no comando do Inter

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Pressionado, Roger Machado encara partida que pode definir seu futuro no comando do Inter. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O mês de agosto tem sido cruel para o Inter. Com apenas uma vitória em sete partidas, o clube vive uma sequência de resultados negativos que culminaram em eliminações nas duas principais competições do ano: a Copa do Brasil e a Libertadores.

O ditado popular diz que agosto é o “mês do desgosto”, e no Beira-Rio isso virou realidade. Foram cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória, longe de casa, contra o Bragantino. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense e da Libertadores pelo Flamengo, acumulando frustrações e aumentando a pressão sobre o técnico Roger Machado.

A sequência negativa Colorada

Data Adversário Placar
03/08/25 São Paulo São Paulo 2 x 1 Inter
06/08/25 Fluminense (Copa do Brasil) Inter 1 x 1 Fluminense (eliminação)
10/08/25 Bragantino Bragantino 1 x 3 Inter
13/08/25 Flamengo (Libertadores – ida) Inter 0 x 1 Flamengo
17/08/25 Flamengo (Brasileirão) Flamengo 3 x 1 Inter
21/08/25 Flamengo (Libertadores – volta) Flamengo 2 x 0 Inter (eliminação)
23/08/25 Cruzeiro Cruzeiro 2 x 1 Inter

Além dos resultados ruins, o desempenho em campo foi alvo de críticas. A torcida se mostrou impaciente, especialmente após o vexame da chuva de papel picado no Beira-Rio, que simbolizou o clima de tensão e descontentamento.

Apesar de ainda contar com o respaldo da diretoria, o técnico Roger Machado está sob forte pressão. A partida contra o Fortaleza, neste domingo (31), às 20h30min, pelo Brasileirão, é vista como decisiva. O adversário ocupa a penúltima colocação na tabela, e uma derrota pode selar o destino do treinador.

O Inter está atualmente na 13ª posição, com 24 pontos, e precisa reagir se quiser manter chances de disputar uma vaga na Libertadores, o único objetivo viável para o restante da temporada.

