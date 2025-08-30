Sábado, 30 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025
Pressionado, Roger Machado encara a partida que pode definir seu futuro no comando do InterFoto: Ricardo Duarte/Internacional
O mês de agosto tem sido cruel para o Inter. Com apenas uma vitória em sete partidas, o clube vive uma sequência de resultados negativos que culminaram em eliminações nas duas principais competições do ano: a Copa do Brasil e a Libertadores.
O ditado popular diz que agosto é o “mês do desgosto”, e no Beira-Rio isso virou realidade. Foram cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória, longe de casa, contra o Bragantino. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense e da Libertadores pelo Flamengo, acumulando frustrações e aumentando a pressão sobre o técnico Roger Machado.
A sequência negativa Colorada
|Data
|Adversário
|Placar
|03/08/25
|São Paulo
|São Paulo 2 x 1 Inter
|06/08/25
|Fluminense (Copa do Brasil)
|Inter 1 x 1 Fluminense (eliminação)
|10/08/25
|Bragantino
|Bragantino 1 x 3 Inter
|13/08/25
|Flamengo (Libertadores – ida)
|Inter 0 x 1 Flamengo
|17/08/25
|Flamengo (Brasileirão)
|Flamengo 3 x 1 Inter
|21/08/25
|Flamengo (Libertadores – volta)
|Flamengo 2 x 0 Inter (eliminação)
|23/08/25
|Cruzeiro
|Cruzeiro 2 x 1 Inter
Além dos resultados ruins, o desempenho em campo foi alvo de críticas. A torcida se mostrou impaciente, especialmente após o vexame da chuva de papel picado no Beira-Rio, que simbolizou o clima de tensão e descontentamento.
Apesar de ainda contar com o respaldo da diretoria, o técnico Roger Machado está sob forte pressão. A partida contra o Fortaleza, neste domingo (31), às 20h30min, pelo Brasileirão, é vista como decisiva. O adversário ocupa a penúltima colocação na tabela, e uma derrota pode selar o destino do treinador.
O Inter está atualmente na 13ª posição, com 24 pontos, e precisa reagir se quiser manter chances de disputar uma vaga na Libertadores, o único objetivo viável para o restante da temporada.