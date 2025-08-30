Sábado, 30 de agosto de 2025

Brasil Unidades de saúde para caminhoneiros ficarão em postos nas rodovias do Brasil

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Unidades serão ligadas ao SUS (Sistema Único de Saúde)

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O modelo de unidades móveis de saúde voltadas para caminhoneiros em rodovias brasileiras será apresentado na próxima quinta-feira (4). A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, que visa terminar com o tempo de filas no SUS (Sistema Único de Saúde).

A apresentação de como funcionarão unidades móveis de saúde será feita pela AgSUS (Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde), instituição sem fins lucrativos que oferece suporte ao Ministério da Saúde na área de atenção primária à saúde.

O programa Agora Tem Especialistas foi lançado pelo governo no fim de maio. Um dos pilares é levar o atendimento primário a locais com grande fluxo de caminhoneiros, como pontos de descanso em rodovias, postos de combustíveis e portos.

Na ocasião do lançamento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que a iniciativa é em parceria com o Ministério dos Transportes. “Vamos instalar unidades móveis em áreas de apoio aos caminhoneiros, integradas ao prontuário eletrônico do SUS”, disse.

Justificativa

Na justificativa para a necessidade de atendimento móvel, o documento cita que muitos deles não possuem moradia fixa, “residem em pequenos municípios com baixo grau de desenvolvimento econômico ou habitam periferias de grandes centros urbanos, frequentemente sem condições mínimas de acesso aos serviços de saúde”.

“Além disso, a própria natureza da profissão dificulta o comparecimento regular a unidades de saúde, em razão das longas jornadas de trabalho e da rotina itinerante”, completa o texto. Além das unidades móveis, a estrutura de atendimento contará com unidades semifixas.

Audiência pública

A audiência pública promovida pela AgSUS , além de apresentar como funcionará o modelo de atendimento, debaterá propostas sobre a forma de credenciamento dos prestadores de serviço que vão oferecer o serviço.

A proposta prevê que as unidades sejam devidamente equipadas com materiais, insumos e com equipes assistenciais e de apoio. Podem ser fornecedores empresas privadas com ou sem fins lucrativos.

A audiência pública é 100% virtual via Google Meet. Os interessados devem solicitar inscrição e o link de acesso e enviar perguntas e contribuições até as 18h da próxima quarta-feira (3) pelo e-mail credenciamentomovel@agenciasus.org.br.

