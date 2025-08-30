Sábado, 30 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Ministro da Saúde assina contrato para a construção de novo complexo hospitalar em Porto Aleg

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

O funcionamento da estrutura será 100% SUS, mas as obras serão coordenadas por iniciativa privada. Na foto, o ministro Alexandre Padilha (C)

O funcionamento da estrutura será 100% SUS, mas as obras serão coordenadas por iniciativa privada. (Foto: Rafael Nascimento/MS)

Foi celebrado nesse sábado (30) o acordo para estruturação de um novo complexo hospitalar em Porto Alegre. O funcionamento da estrutura será 100% SUS (Sistema Único de Saúde), mas as obras serão coordenadas por iniciativa privada. A previsão de investimentos supera R$ 1 bilhão.

A oficialização do projeto ocorreu durante o 1º Congresso do GHC (Grupo Hospitalar Conceição), no Centro de Eventos da Fiergs. Assinaram o documento o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o diretor-presidente do (GHC), Gilberto Barichello, o superintendente da área de Soluções de Infraestrutura do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Ian Guerreiro, e a diretora de programa da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento da Casa Civil, Mara Souza.

O novo complexo será construído no bairro Passo d’Areia, na Zona Norte da Capital. Ali, serão concentrados os serviços atualmente oferecidos pelo Hospital Fêmina, Hospital da Criança Conceição e Centro Obstétrico do Hospital Nossa Senhora da Conceição, além de abrigar o novo Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia.

A estrutura englobará 530 leitos, 35 salas cirúrgicas, ambulatórios, banco de leite humano, salas de fertilização, emergências especializadas, UTI pediátrica e neonatal, heliponto para atendimento a situações críticas e suporte a procedimentos de alta complexidade, como cirurgias fetais e transplantes, e equipamentos para o Centro de Diagnóstico. Também contemplará atribuições de pesquisa e ensino.

Durante o evento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que o novo centro de pesquisa e ensino do Grupo Hospitalar Conceição levará o nome de Centro de Pesquisa e Ensino Luis Fernando Verissimo, em homenagem ao escritor gaúcho falecido neste sábado.

“Nós vamos homenagear o Luis Fernando Verissimo, o novo centro de pesquisa e ensino se chamará Centro de Pesquisa e Ensino Luis Fernando Verissimo, para que os valores, o significado desse grande escritor, desse grande intelectual do Brasil inspire a formação, a pesquisa e o ensino aqui no Grupo Hospitalar Conceição”, destacou Padilha.

O ministro também manifestou solidariedade à família de Verissimo, “Chego a Porto Alegre com a triste notícia do falecimento deste gaúcho ícone brasileiro. Anunciamos agora que o novo Centro de Pesquisa e Ensino do GHC, maior hospital 100% SUS do RS, levará seu nome. Irei ao velório para transmitir as condolências do presidente Lula”.

