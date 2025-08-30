Sábado, 30 de agosto de 2025

Mundo Ex-presidente do parlamento da Ucrânia é morto a tiros

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Ao longo de sua carreira política, Andriy Parubiy, de 54 anos, atuou contra separatistas pró-Rússia

Foto: Reprodução

O deputado e ex-presidente do parlamento da Ucrânia, Andriy Parubiy, de 54 anos, foi morto a tiros na manhã deste sábado (30), na cidade de Lviv, no oeste do país europeu. O assassinato foi confirmado pelo presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, em sua conta oficial na rede social X (ex-Twitter).

Na publicação, Zelenski classificou o episódio de “assassinato horrendo”, prestou solidariedade aos familiares do parlamentar e afirmou que as autoridades deflagraram uma operação especial para investigar o homicídio e buscar os responsáveis.

“O Ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko, e o Procurador-Geral, Ruslan Kravchenko, acabaram de relatar as primeiras circunstâncias conhecidas do horrendo assassinato em Lviv. Andriy Parubiy foi morto. Minhas condolências à sua família e entes queridos. Todas as forças e meios necessários estão envolvidos na investigação e busca pelo assassino”, declarou Zelenski.

O suspeito estava vestido como entregador e usava uma bicicleta elétrica, informou a emissora pública Suspilne, que citou fontes que pediram anonimato.

O prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, também prestou condolências em seu canal no Telegram e informou que a prioridade agora é encontrar o assassino e conhecer as circunstâncias do crime.

“Trata-se de uma questão de segurança em um país em guerra, onde, como vemos, não existem lugares absolutamente seguros”, declarou. Apesar da declaração de Sadovyi, as autoridades não confirmaram se o assassinato tem alguma relação com a guerra contra a Rússia.

