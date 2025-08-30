Mundo Presidente dos Estados Unidos joga golfe após ser alvo de fake news sobre morte

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Presidente americano foi visto ao embarcar no comboio presidencial para jogar golfe em seu campo privado, na Virgínia Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou a Casa Branca, neste sábado (30), para uma partida de golfe após ser alvo de uma onda de fake news nas redes sociais sobre ter morrido.

De acordo com dados do Google Trends, tanto no Brasil quanto nos EUA, o termo “Trump” e buscas relacionadas como, por exemplo, “Donald Trump morreu?” registraram aumento de 1000% nas últimas 11 horas e lideram em volume de pesquisa. Os termos também apareceram entre os “Assuntos do Momento” na rede social X.

Apesar do frenesi nas redes, Trump foi visto pelo pool de repórteres da Casa Branca ao embarcar no comboio presidencial para jogar golfe em seu campo privado, na Virgínia, neste fim de semana de feriado do Dia do Trabalho nos EUA.

Ele estava vestido com calças pretas, uma camisa polo branca e um boné vermelho com a sigla MAGA (“Make America Great Again”, seu slogan político).

De acordo com os repórteres no local, Trump estava acompanhado dos netos Kai e Spencer. Além da partida de golfe, nas redes sociais, uma correspondente do site de direita “The Daily Caller” fez coro para rejeitar os boatos e disse que entrevistou o presidente na sexta-feira (29).

