Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Praça dos Três Poderes terá segurança reforçada para o 7 de setembro

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Esquema é para garantir julgamento no Supremo e desfile cívico-militar

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal) informou que um esquema especial de segurança está sendo montado para garantir a realização do julgamento, pelo STF (Supremo Tribunal Federal), dos réus do núcleo 1 da suposta trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, e do desfile cívico-militar do dia 7 de Setembro.

Na Praça dos Três Poderes, a operação será integrada entre a Polícia Judicial do STF e a secretaria do Distrito Federal. Serão utilizados equipamentos de última geração, como drones com capacidade de imagem térmica, que permitem varreduras diurnas e noturnas e vigilância contínua do perímetro.

O local também terá o policiamento ostensivo ampliado, podendo haver abordagens e revista de mochilas em situações suspeitas, em cumprimento à decisão do STF que proíbe acampamentos e obstruções na área.

Até o momento, segundo o Governo do Distrito Federal, não há indícios de manifestações relacionadas ao julgamento de Bolsonaro e aliados. Também será instalada, a partir de segunda-feira (1º), a Célula Presencial Integrada de Inteligência na sede da SSP-DF. O julgamento no STF começará no dia seguinte.

“A estrutura reunirá órgãos de segurança locais e nacionais para ampliar o compartilhamento de informações, reduzir o tempo de resposta e potencializar ações preventivas, como o monitoramento de redes sociais e a identificação de movimentações suspeitas”, informou a SSP-DF.

Para o desfile de 7 de Setembro, que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Esplanada dos Ministérios será interditada a partir das 17h do dia 6, na altura da Catedral e às 23h, a partir da alça leste, logo após a Rodoviária do Plano Piloto.

O acesso ao público no dia do desfile será aberto às 6h, com pontos de revista instalados. Estão proibidos itens como armas, objetos cortantes, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, fogos de artifício, mochilas de grande porte, barracas e drones sem autorização. O Comando Móvel da Polícia Militar estará presente no local.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Judiciário gaúcho lamenta a morte de Luis Fernando Verissimo
Presidente dos Estados Unidos joga golfe após ser alvo de fake news sobre morte
https://www.osul.com.br/praca-dos-tres-poderes-tera-seguranca-reforcada-para-o-7-de-setembro/ Praça dos Três Poderes terá segurança reforçada para o 7 de setembro 2025-08-30
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Personalidades lamentam a morte de Luis Fernando Verissimo
Rio Grande do Sul Início de setembro será marcado por temporais isolados no Rio Grande do Sul
Expointer Com maior número de expositores da história, Pavilhão da Agricultura Familiar apresenta novidades na Expointer
Porto Alegre Porto Alegre decreta luto oficial em memória do escritor Luis Fernando Verissimo
Inter Inter lamenta a morte de Luis Fernando Verissimo, torcedor do clube, e relembra texto sobre Mundial
Grêmio Há 30 anos, o Grêmio conquistava o bicampeonato da Copa Libertadores da América
Inter Inter encara o Fortaleza em busca de reação e alívio na crise no Brasileirão
Política “O Brasil está preparado para ter Eduardo Leite presidente”, diz líder do PSD no Rio Grande do Sul
Grêmio Grêmio enfrenta o Flamengo no Brasileirão neste domingo no Maracanã
Mundo Israel vai reduzir entrada de ajuda humanitária no norte de Gaza, diz fonte do governo
Pode te interessar

Política “O Brasil está preparado para ter Eduardo Leite presidente”, diz líder do PSD no Rio Grande do Sul

Política Lula exalta a “maior operação contra o crime organizado da história”

Política “Quando o Trump quiser conversar, o Lulinha paz e amor vai estar aqui”, afirma Lula

Política Julgamento no Supremo sobre “pejotização” não vai incluir trabalho por aplicativo