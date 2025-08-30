Sábado, 30 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025
Verissimo estava internado no Hospital Moinhos de VentoFoto: Alice Vergueiro/Abraji
O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul divulgou neste sábado (30) uma nota lamentando a morte do escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, vítima de complicações decorrentes de uma pneumonia.
“O Judiciário do Rio Grande do Sul manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do escritor e jornalista Luis Fernando Verissimo, ocorrido neste sábado, em Porto Alegre. Sua trajetória brilhante, publicando obras memoráveis para leitores de todas as faixas etárias, fez com que se tornasse um dos maiores cronistas brasileiros. Nossa solidariedade aos familiares e amigos do escritor, que ficará registrado como uma das mais importantes páginas da história da literatura gaúcha e brasileira”, diz o texto assinado pelo desembargador Alberto Delgado Neto, presidente da Corte.
