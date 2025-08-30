Rio Grande do Sul Judiciário gaúcho lamenta a morte de Luis Fernando Verissimo

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Verissimo estava internado no Hospital Moinhos de Vento Foto: Alice Vergueiro/Abraji (Foto: Alice Vergueiro/Abraji) Foto: Alice Vergueiro/Abraji

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul divulgou neste sábado (30) uma nota lamentando a morte do escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, vítima de complicações decorrentes de uma pneumonia.

“O Judiciário do Rio Grande do Sul manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do escritor e jornalista Luis Fernando Verissimo, ocorrido neste sábado, em Porto Alegre. Sua trajetória brilhante, publicando obras memoráveis para leitores de todas as faixas etárias, fez com que se tornasse um dos maiores cronistas brasileiros. Nossa solidariedade aos familiares e amigos do escritor, que ficará registrado como uma das mais importantes páginas da história da literatura gaúcha e brasileira”, diz o texto assinado pelo desembargador Alberto Delgado Neto, presidente da Corte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/judiciario-gaucho-lamenta-a-morte-de-luis-fernando-verissimo/

Judiciário gaúcho lamenta a morte de Luis Fernando Verissimo

2025-08-30