Inter Inter tenta, mas negociação por Yuri Alberto está muito complicada

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jogador está próximo de ser confirmado como novo reforço do Corinthians. Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Presidente do clube, Alessandro Barcellos, falou no Chile em entrevista concedida ao repórter Lucas Collar, do Vozes do Gigante, sobre a situação do ex-atacante colorado. O dirigente praticamente descartou a possibilidade da volta de Yuri Alberto ao Beira-Rio neste momento.

“Tem limites que são de ordem financeira, também desejo do jogador, condições de negócio. O Inter faz seu papel entendendo que há limites, e neles tem a continuidade do projeto que é maior do que ter um contrato de empréstimo por um ano”, disse o Presidente do Inter.

A reportagem da Rádio Grenal apurou que o colorado chegou a igualar a proposta feita pelo Corinthians. Entretanto, jogador estaria com negociações avançadas com o clube paulista. Há também o interesse de clubes europeus no futebol do atacante. West Ham da Inglaterra, e o Benfica de Portugal são clubes que monitoram o ex-atacante do Internacional.

Clube segue na busca de um camisa 9 e entende que é a maior carência do elenco neste momento. A aposta em Wesley Moraes não deu certo, inclusive o jogador não tem sido nem relacionado para a maioria das partidas. Direção colorada trabalha para entregar um centroavante ao técnico Mano Menezes na abertura da janela, no dia 18 de julho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter