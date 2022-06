Inter Mano Menezes tem duas dúvidas para escalar o Inter contra o Colo-Colo

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2022

Lateral-direita e comando de ataque são posições que ainda não estão definidas para o confronto desta terça-feira (28). Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Treinador colorado terá que optar pelo substituto de Fabrício Bustos, lateral teve uma leve lesão muscular na posterior da coxa direita e ficará de fora por pelo menos 7 dias. Por isso, o comandante colorado terá que substituir o jogador (algo que aconteceu pouquíssimas vezes desde a chegada do argentino a Porto Alegre).

Para a sua vaga, dois pretendentes: Heitor e Gabriel Mercado. Na vitória sobre o Coritiba, no Estádio Beira-Rio, Mano optou pela entrada de Heitor. Porém, o zagueiro argentino não estava disponível nesta partida. Mercado estava suspenso e não era opção no banco de reservas. Fica então a dúvida, Mano Menezes vai com a experiência do zagueiro improvisado na lateral, ou com o jovem Heitor, que é da função.

Outra dúvida do comandante colorado é sobre o comando de ataque. Antes da partida contra o Coxa, quem vinha titular era David. Com a suspensão do atacante para a partida contra a equipe paranaense, Alemão teve a oportunidade de começar o jogo, e aproveitou. O atacante fez um gol e deu uma assistência para o gol de Edenilson.

O resto da equipe está praticamente definida, e o Inter deve ir a campo com a seguinte escalação: Daniel; Mercado (Heitor), Vitão, Rodrigo Moledo, Renê; Gabriel, Edenilson, De Pena, Alan Patrick, Pedro Henrique; Alemão (David). Técnico: Mano Menezes

O colorado enfrenta amanhã (28) o Colo-Colo, em território chileno. Partida acontece às 21h30 do horário de Brasília, e é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

