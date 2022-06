Inter Inter viaja ao Chile sem Taison, mas com retornos de Alan Patrick e Renê

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2022

Mano Menezes terá de volta 4 jogadores considerados titulares para a decisão no Chile. Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

O colorado viaja ao Chile nesta segunda-feira para enfrentar o Colo-Colo, amanhã às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas da Copa Sul-Americana. Para esta partida, o técnico Mano Menezes relacionou 24 jogadores. Entre eles, as novidades ficam por conta dos retornos do meia Alan Patrick e do lateral-esquerdo Renê.

Uma baixa inesperada na relação foi Taison. Capitão da equipe está com febre e sintomas gripais, mas fez dois testes para a COVID-19, os dois com resultado negativo. Mesmo testando negativo, o jogador não viajou por conta dos sintomas e por recomendação do departamento médico do clube.

O Inter não poderá contar com Fabrício Bustos, lateral teve uma leve lesão muscular na posterior da coxa direita e ficará de fora por pelo menos 7 dias. Expectativa é de que o jogador possa retornar na partida de volta contra o Colo-Colo, na outra terça-feira (04/06).

Em compensação, técnico Mano Menezes terá os retornos de Gabriel Mercado, David, Alan Patrick e Renê. Todos cotados para iniciar a partida como titulares. A grande dúvida fica por conta do substituto de Bustos na lateral-direita. Mano Menezes terá que optar entre Heitor e Mercado, zagueiro poderá atuar deslocado por conta do caráter decisivo da partida.

Confira a lista completa de jogadores que viajaram ao Chile:

Goleiros: Daniel, Keiller e Emerson Júnior.

Laterais: Heitor, Renê e Moisés.

Zagueiros: Gabriel Mercado, Vitão, Rodrigo Moledo e Kaique Rocha.

Volantes: Gabriel, Edenílson, Johnny, Lucas Ramos e Liziero.

Meias: Alan Patrick, Carlos de Pena, Estêvão e Maurício.

Atacantes: David, Alemão, Pedro Henrique, Matheus Cadorini e Caio Vidal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

