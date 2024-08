Esporte Inter terá reforços para enfrentar o Atlético-GO neste domingo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

No primeiro turno, os dois times empataram em 1 a 1, no Beira-Rio. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter visita o Atlético-GO neste domingo (18), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico do Inter, Roger Machado contará com dois reforços importantes para o confronto no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Bruno Henrique e Vitão retornam ao time e a tendência é que ganhem uma vaga no time titular.

Bruno Henrique volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática. Na rodada anterior, o meia levou o terceiro cartão amarelo e ficou de fora da vitória contra o Juventude. O jogador deve ser titular, basta saber quem será seu companheiro no meio de campo: Thiago Maia ou Fernando.

Já Vitão retorna ao Inter após a negociação com o Betis, da Espanha, não ter andado. O zagueiro estava em São Paulo, aguardando liberação para viajar, mas voltou para Porto Alegre. Ele já voltou a treinar com o grupo e será relacionado para o jogo de domingo.

O volante Thiago Maia e o atacante Wesley são dúvidas por conta de desconfortos musculares. Mesmo assim, exames não constataram lesões e ambos devem estar na lista de relacionados. Caso não sejam titulares, Rômulo e Gustavo Prado devem ficar com as vagas, respectivamente.

Momentos distintos

A equipe gaúcha conseguiu quebrar o jejum de 12 partidas sem vencer, levando em consideração Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana. Afinal, conquistou um triunfo de virada por 2 a 1 sobre o Juventude, na última quarta-feira (14), em jogo atrasado. Deste modo, o elenco deseja aproveitar a recuperação da confiança para buscar uma segunda vitória consecutiva. E em especial, se afastar da incômoda zona de rebaixamento.

Já o Rubro-Negro de Goiás vive uma fase negativa na Série A. Isso porque não conquista um triunfo há 13 rodadas, ocupando a lanterna do campeonato. Neste período, a equipe acumula nove derrotas e quatro empates. Nessa sequência, o time goiano marcou pelo menos um gol em dez partida, sendo seis em casa. No último compromisso, sofreu um revés por 1 a 0 para o São Paulo, no MorumBis. O Dragão, aliás, ainda não venceu como mandante no Brasileirão. Janderson, ausência no último jogo contra o Tricolor Paulista por suspensão, volta a ficar à disposição do técnico Umberto Louzer. Assim, provavelmente retornará ao time titular.

No primeiro turno, os times do Inter e Atlético-GO empataram em 1 a 1, no Beira-Rio.

