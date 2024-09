Inter Inter treina antes de enfrentar o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro

24 de setembro de 2024

O Inter finalizou o treino antes de enfrentar o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira Foto: Ricardo Duarte/Internacional Inter finaliza primeiro treinamento antes de enfrentar o Red Bull Bragantino. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Após a vitória do Inter sobre o São Paulo no último domingo (22), por 3 a 1, o Colorado voltou aos treinamentos para enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (25), às 19h, em Bragança Paulista. A partida será válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Colorado fez seus treinamentos em Atibaia, em São Paulo, onde ficará até o dia da partida. Os atletas que iniciam a última partida fizeram atividades físicas e regenerativas. Os demais jogadores foram ao gramado para treinos com bola.

O Inter fará dois treinos na cidade do interior paulista antes de enfrentar o Red Bull Bragantino. O jogo será realizado no estádio Nabi Abi Chedid.

Atualmente o Colorado está na oitava posição do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos. Enquanto seu adversário RB Bragantino ocupa a 14° colocação, com 31 pontos.

