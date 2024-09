Grêmio Confira o esquema de trânsito para Grêmio e Criciúma, na Arena, pelo Brasileirão, nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Esquema de trânsito para partida entre Grêmio e Criciúma pelo Campeonato Brasileiro Foto: César Lopes/PMPA Esquema de trânsito para partida entre Grêmio e Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: César Lopes/PMPA) Foto: César Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio vai enfrentar o Criciúma, na Arena, nesta quarta-feira (25), às 19h. A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) divulgou como vai funcionar o esquema de trânsito e transporte.

A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Serão duas linhas de ônibus especiais que começaram a circular a partir das 16h.

Ônibus F04 Futebol Arena – Com saída do Largo Glênio Peres, no Centro, e em direção a Arena, a primeira viagem está marcada para às 16h. Ao final do jogo, outros seis veículos sairão do Terminal Voluntários da Pátria/Leopoldo Brentano e vão desembarcar no Largo Glênio Peres.

Ônibus T2.3 Transversal 2/Arena – Saindo da rua Peri Machado, no Menino Deus, em direção a Arena, tem a primeira viagem às 15:50h. As partidas estão agendadas para 16h25, 16h55, 17h20 e 17h40. Após o jogo, seis veículos articulados partirão do Terminal Voluntários da Pátria/Leopoldo Brentano e vão até a rua Peri Machado.

Lotação – Após o final da partida, lotações da linha 60.4 – Parque Humaitá sairão em direção ao Centro da cidade, saindo da avenida Padre Leopoldo Brentano, no Humaitá, em direção ao Terminal Sete de Setembro.

Trânsito – Com monitoramento local, a partir das 16h a avenida Padre Leopoldo Brentano, a partir da Rótula A.J. Renner, e a alça da BR-448, será bloqueada. Após o apito final, os veículos estacionados no E2 e E1, portões 3 a 5, serão direcionados para a rodovia BR-448; veículos no estacionamento E1, portões 1 e 2, irão em direção à avenida Voluntários da Pátria. A partir das 16h, os agentes da EPTC orientam a circulação nas redondezas do estádio para garantir a segurança viária e minimizar os impactos no trânsito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/confira-o-esquema-de-transito-para-gremio-e-criciuma-na-arena-pelo-brasileirao-nesta-quarta-feira/

Confira o esquema de trânsito para Grêmio e Criciúma, na Arena, pelo Brasileirão, nesta quarta-feira

2024-09-24