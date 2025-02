Inter Inter treina com foco na semifinal do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2025

Colorado vai para partida de volta, contra o Caxias, com uma vantagem de 2 a 0 Foto: Ricardo Duarte/Inter Colorado vai para partida de volta, contra o Caxias, com uma vantagem de 2 a 0. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na manhã desta terça-feira (25), o Inter se reuniu no CT Parque Gigante para dar início a sua preparação para a partida de volta do Campeonato Gaúcho. No último sábado (22), o Colorado venceu o Caxias por 2 a 0 e deu o primeiro passo para chegar a final da competição. A segunda partida, que acontece neste sábado (1º), às 21h30min, no Beira-Rio, será decisiva.

Com treinamento fechado, Roger Machado e sua equipe comandaram os atletas em atividades com foco na decisão. Os trabalhos tiveram início na academia do clube e depois partiram para campo, para um treino com bola.

O elenco retorna ao CT na manhã desta quarta-feira (26), para dar continuidade aos trabalhos.

