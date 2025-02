Grêmio Grêmio segue preparação para o segundo jogo da semifinal do Gauchão

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A equipe enfrenta o Juventude no próximo sábado (1º) Foto: Lucas Uebel/Grêmio A equipe enfrenta o Juventude no próximo sábado (1). (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta terça-feira (25), o Grêmio deu sequência a sua preparação para a partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude. Comandados por Gustavo Quinteros, o elenco se reuniu no CT Luiz Carvalho com foco no jogo deste sábado (1º), às 16h30min.

Os trabalhos tiveram início na academia do clube e, após a finalização, os atletas partiram para o campo. Coordenados pela equipe de preparação física, o grupo realizou um aquecimento com troca de passes rápidos em um exercício que também envolvia marcação e interceptação da jogada.

Na sequência, o técnico assumiu as atividades e dividiu o elenco em dois grupos. Com a ajuda de seus auxiliares técnicos, Quinteros comandou uma atividade de ataque versus defesa em campo reduzido, com orientações sobre posicionamento e finalizações a gol.

Ao mesmo tempo, os demais atletas participaram de outra atividade também em campo reduzido, intercalada com exercícios de corrida. Após, os jogadores inverteram as funções. Para finalizar, os volantes realizaram trabalho específico de domínio de bola e conclusão em minigoleira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-segue-preparacao-para-o-segundo-jogo-da-semifinal-do-gauchao/

Grêmio segue preparação para o segundo jogo da semifinal do Gauchão

2025-02-25